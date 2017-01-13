Российские волейболистки одержали вторую победу в отборе на ЧЕ-2017 (U18)

Российская сборная девушек начала отбор на чемпионат Европы (U18) 2017 года по волейболу. Во втором матче россиянки в трёх сетах разгромили команду Азербайджана, не позволив соперницам набрать ни в одной из партий более 10 очков.Это уже вторая победа россиянок на отборочном турнире в Плоешти (Румыния). В первом матче они взяли верх над хозяйками – 3:2. Также в одной группе с россиянками выступает сборная Португалии.Чемпионат Европы в этой возрастной категории состоится 1-9 апреля в Голландии. Путёвки на Евро-2017 получат победители 8 групп и ещё 3 команды, занявшие вторые места с лучшими дополнительными показателями.Азербайджан – Россия — 0:3 (6:25, 5:25, 7:25).