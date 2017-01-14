«Щецин»: все дальнейшие вопросы с Братоевым будут решаться в суде

Руководство польского «Щецина» выступило с заявлением относительно обвинений болгарского связующего Георги Братоева в неисполнении клубом финансовых обязательств и непрофессиональном отношении к делу.
«Это только слова игрока, с которым мы решили расстаться. Дело не только в его игре в конкретном матче, но и в подходе к тренировкам. Любые дальнейшие вопросы по этой теме будут решаться в судебном порядке. Это относится и к другим ложным обвинениям, которые предъявил Братоев», — говорится в заявлении руководства «Щецина», опубликованном на портале Sportowe Fakty.