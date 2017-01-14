Тренер Травица покинул иранскую «Урмию» из-за финансовых проблем клуба

Сербский тренер иранской «Урмии»покинул команду из-за финансовых проблем. Об этом 62-летний специалист написал в открытом письме Международной федерации волейбола.«Я хотел бы вернуться в Иран, сделать свою работу наилучшим образом и помочь команде выиграть чемпионат, но в сложившейся ситуации это невозможно. После многочисленных обещаний иранская сторона так и не заплатила мне и другим тренерам. Выданные нам банковские чеки оказались обеспеченными финансово. Иранский волейбол обладает отличной репутацией, поэтому я и согласился на работу в этой стране», — приводит текст письма Травицы World of Volley.