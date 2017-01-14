«Нефтяник» и «НОВА» вновь выявили сильнейшего только на тай-брейке

В матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги оренбургский «Нефтяник» на своей площадке на тай-брейке уступил новокуйбышевской «НОВЕ». Гости сравнительно легко взяли первые две партии, но хозяева сумели зацепиться за третий сет, вслед за которым выиграли и четвёртый, переведя матч на тай-брейк. В укороченной партии удача улыбнулась «НОВЕ».Для гостей это седьмая победа в сезоне и четвёртая на тай-брейке. «Нефтяник» проиграл в 14-й раз (в четвёртый — на тай-брейке). В первом круге «НОВА» также взяла верх над «Нефтяником» только в пятой партии.«Нефтяник» (Оренбург) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 2:3 (16:25, 15:25, 29:27, 25:23, 13:15).