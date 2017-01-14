«Заречье-Одинцово» выиграло у «Ленинградки» в ЧР по волейболу

Волейболистки «Ленинградки» на своей площадке в четырёх партиях уступили подмосковной команде «Заречье-Одинцово» в матче 12-го тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги.Для «Заречья» это седьмая победа в сезоне, «Ленинградка» потерпела 10-е поражение. Матч этих соперников в первом круге также завершился победой «Заречья» в четырёх партиях.«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (19:25, 25:21, 21:25, 22:25).