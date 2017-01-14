«Белогорье» взяло реванш у московского «Динамо» за поражение в первом круге

В матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги московское «Динамо» на своей площадке в четырёх партиях уступило белгородскому «Белогорью».«Динамо» потерпело третье поражение в сезоне, белгородские волейболисты одержали девятую победу в текущем национальном первенстве. В первом круге матч этих соперников завершился победой бело-голубых в четырёх партиях. Таким образом, «Белогорье» взяло реванш у «Динамо».«Динамо» (Москва) — «Белогорье» (Белгород) — 1:3 (22:25, 25:23, 25:27, 22:25).