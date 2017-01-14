Россия обыграла Израиль в отборе на ЧЕ-2017 (U19) по волейболу

Мужская сборная России по волейболу во втором туре второго отборочного раунда чемпионата Европы (U19) в трёх партиях, завершившихся с одинаковым счётом 25:19, взяла верх над командой Израиля. Лучшим в составе россиян в этом матче был Станислав Антонов, набравший 21 очко.Финальная часть чемпионата Европы пройдёт в Венгрии и Словакии с 22 по 30 апреля 2017 года. Путевки туда получат победители 8 групп и еще две команды, занявшие вторые места с лучшими дополнительными показателями. На данный момент в активе россиян – две победы в двух матчах. Завтра в третьем туре отечественные волейболисты встретятся со сверстниками из Греции.Россия – Израиль – 3:0 (25:19, 25:19, 25:19).