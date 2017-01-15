Косарев: держать такую подачу, как у Жигалова, стабильно — это мастерство

Старший тренер белгородского «Белогорья»прокомментировал выездную победу над московским «Динамо» (3:1) в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Когда выигрываешь, всегда приятно. В сложный момент ребята выстояли, выдержали приём и справились с блоком. Считаю, очень важная победа была — именно на выезде, именно против «Динамо».Как оцениваю подачи Жигалова, которые решающими становились? Да, прям подачка полетела. Хорошо, что он её поддержал. Были ошибки, но не критичные. Это хорошо. Всё-таки держать такую подачу стабильно — это мастерство.Команда потихоньку начинает держать концентрацию, даже в сложных моментах, когда идёт 5-6 очков проигрыша, они умеют сцепить зубы и достать соперника. Это немаловажно. С сильным соперником это очень важно. Потому что доли секунды расслабления — сразу получаешь два-три очка. Поэтому надо всегда держаться в тонусе», — приводит слова Косарева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.