Яковлев: в ключевых моментах Белгород показал невероятную силу и точность подач

Старший тренер московского «Динамо»прокомментировал домашнее поражение от «Белогорья» (1:3) в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Итог игры неутешительный. Не удалось справиться с подачей соперника, на удивление в чужом зале они подавали сегодня лучше, чем мы. В ключевых моментах Белгород показал просто невероятную силу и точность подач, мы не смогли справиться именно в этом элементе игры. В этом залог нашей неудачи. Хотя играли очень хорошую игру, на равных, матч смотрелся, нельзя сказать, что кто-то был слабее. Белгород — соперник для нас неудобный, как и для всех, потому что они лидеры российского волейбола и всегда сложно было с ними бороться.Когда выпустим Волкова? В скором времени Александр выйдет на площадку, пока же он тренируется всего лишь неделю с нами и ещё не набрал оптимальную форму после перерыва. Но, я надеюсь, много времени это не займёт, и Саша в скором времени появится на площадке», — приводит слова Яковлева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.