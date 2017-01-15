Саммелвуо: «Кузбасс» не сдавался и дожидался своего шанса

Главный тренер кемеровского «Кузбасса»поделился эмоциями от победы своей команды в матче 15-го тура чемпионата России над «Газпромом-Югра» со счётом 3:2.«Сургут очень хорошо играл в начале, особенно в защите: подняли практически всё. Их либеро – отличный игрок! Но я всё равно очень рад за свою команду, которая не сдавалась и дожидалась своего шанса. Мы исправили игру, стали принимать чуть лучше, атака пошла чуть повыше, подача полетела. Я рад, что мы выиграли, победа есть победа», — приводит слова Саммелвуо официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.