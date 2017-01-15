Гилязутдинов: в отсутствие Гамовой на первые роли выходят другие лидеры

Главный тренер казанского «Динамо»прокомментировал победу своей команды над челябинским «Метаром» со счётом 3:0 в матче 12-го тура женской Суперлиги.«Хотелось бы поблагодарить за игру девочек. В первых двух партиях нам не хватало свежести, всё-таки мы прилетели в Челябинск после еврокубковой игры. Сказалась и разница часовых поясов. Поэтому в первых двух партиях немного не хватало сил. Хотелось бы поблагодарить и команду соперника за борьбу. Команда билась, старалась. Возможно, «Метар» психологически надломила травма одной из основных блокирующих. В третьем сете наша команда сделала всё, что было нужно.Привыкли ли мы уже играть без Гамомовй? Екатерина определяла лицо нашей команды, была одним из лидеров. Мы знали ещё в межсезонье, что нам предстоит играть без неё, и перестраивали игру. На первые роли постепенно выходят и другие наши лидеры», — приводит слова Гилязутдинова официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.