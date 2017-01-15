Российские волейболистки квалифицировались на ЧЕ-2017 (U18)

Российская сборная девушек уверенно отобралась на чемпионат Европы (U18) 2017 года по волейболу. В третьем матче россиянки в трёх сетах взяли верх над командой Португалии. Навязать борьбу подопечнымсоперницы сумели только в первой партии. Лучшей в составе россиянок в третьем матче стала доигровщица, набравшая 13 очков.Российские волейболистки выиграли все три матча на отборочном турнире в Плоешти (Румыния). Самым сложным получился поединок с хозяйками площадки (3:2), командам Азербайджана и Португалии россиянки не отдали ни одного сета.Чемпионат Европы в этой возрастной категории состоится 1-9 апреля в Голландии.Португалия – Россия — 0:3 (23:25, 16:25, 10:25).