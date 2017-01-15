Панченко: немыслимые переезды и перелёты сказываются на качестве игры «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал домашнюю победу над краснодарскими одноклубницами в матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (3:0).«Сказывается усталость после игры с «Волеро». Начали игру с Краснодаром хорошо, но тут же стали делать какие-то ошибки. Слабо играли на приёме. Календарь тяжёлый, немыслимые переезды и перелёты. Всё это сказывается на качестве игры. У нас нет времени на восстановление», — приводит слова Панченко официальный сайт московского «Динамо».