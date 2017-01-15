Ушаков: не было ощущения, что Краснодар желает обыграть «Динамо» (Москва)

Главный тренер краснодарского «Динамо»прокомментировал выездное поражение своей команды от московских одноклубниц в матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (0:3).«Сегодня вообще ничего не получилось, не было эмоций. Не было ощущения, что команда желает обыграть «Динамо» (Москва). Я этого не увидел. Краснодар не поверил в свои силы. Будем разбирать ошибки, корректировать игру, настраивать команду на результат», — приводит слова Ушакова официальный сайт московского «Динамо».