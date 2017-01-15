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Ушаков: не было ощущения, что Краснодар желает обыграть «Динамо» (Москва)

15 января 2017, воскресенье. 22:13. Волейбол
Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков прокомментировал выездное поражение своей команды от московских одноклубниц в матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (0:3).

«Сегодня вообще ничего не получилось, не было эмоций. Не было ощущения, что команда желает обыграть «Динамо» (Москва). Я этого не увидел. Краснодар не поверил в свои силы. Будем разбирать ошибки, корректировать игру, настраивать команду на результат», — приводит слова Ушакова официальный сайт московского «Динамо».
Источник: Официальный сайт ЖВК "Динамо" Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Краснодар ЖВК Динамо Москва Константин Ушаков
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