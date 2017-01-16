Остапенко: в концовке «Динамо-Москва» упускало как свои, так и доигровочные мячи

Центральный блокирующий московского «Динамо»рассказал о причинах поражения от белгородского «Белогорья» в 15-м туре чемпионата России со счётом 1:3 (22:25, 25:23, 25:27, 22:25).«Команда противника очень хорошо себя проявляла на подаче, этот элемент у «Белогорья» прям шёл! Со счётом немного не согласен, и мои партнёры по команде тоже, мы должны были побеждать в этом матче безусловно.«Белогорье» — сильная, опытная команда, сильные игроки, четыре олимпийских чемпиона в составе и Дмитрий Мусэрский, с которым очень тяжело играть. Борьба была равная как на Кубке, так и в чемпионате. Это один из наших принципиальных соперников. Все партии мы держались очень хорошо, но в концовке упускали как свои, так и доигровочные мячи», — цитирует Остапенко официальный сайт «Динамо».