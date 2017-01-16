Ходунова: выбрала волейбол, так как хотелось пойти по стопам родителей

Доигровщица краснодарского «Динамо»рассказала, как начала заниматься волейболом и как сделала выбор в пользу этого вида спорта. Супругом Натальи является либеро казанского «Зенита»«Родилась я в Бишкеке, потом мы переехали в город Усолье-Сибирское Иркутской области. Родители у меня тоже занимались когда-то волейболом. Занималась также лёгкой атлетикой, были результаты, прогресс большой по прыжкам в высоту. Первые места по городу. А потом мне сказали: выбирай. А я одновременно ходила и туда, и туда. И я выбрала волейбол. Принимала решение я сама, мне родители сказали: «Где бы ты больше хотела проявлять себя?»Ну и волейбол, наверное, выбрала всё-таки, потому что родители волейболисты, и мне хотелось пойти дальше по их стопам. Они, как и мы с моим мужем, познакомились на сборах», — рассказала Ходунова в эфире телеканала «Кубань 24».