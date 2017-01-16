Куркаев: цель «Локомотива» — второе место в чемпионате России по волейболу

Блокирующий новосибирского «Локомотива»рассказал о задачах команды на сезон-2016/17 и ближайшем сопернике – московском «Динамо».«Наша цель – занять второе место, чтобы была возможность отдохнуть перед «Финалом шести». Задача – обыграть всех и выйти на второе место. Будет непросто, но нужно стараться, всё в наших руках. «Динамо» — сложный, неудобный для нас соперник, который играет своеобразно. Мы много раз пересмотрели моменты в игре с ними. Если на выезде мы сможем победить, то в нашем противостоянии будет ничья. Все команды играют стабильно. Глупо надеяться, что кто-то потеряет очки, если ты сам сыграл неудачно. У «Динамо» не очень удался старт сезона, но сейчас они играют здорово. Мы приедем к ним на выезд и будем готовы к игре, потому что мы видели, как «Динамо» играет против нас. Если совершим меньше ошибок, то победа будет за нами, я в этом не сомневаюсь», — приводит слова Куркаева пресс-служба «Локомотива».«Локомотив» будет гостить у «Динамо» 22 января, когда претенденты на второе место в турнирной таблице чемпионата России встретятся в матче 16-го тура.