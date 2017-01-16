Мусэрский: отдали «Динамо» должок за первый круг

Блокирующий «Белогорья»прокомментировал гостевую победу над московским «Динамо» (3:1) в центральном матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Очень рад, что выиграли в гостях у «Динамо». Так сказать, отдали должок, потому что в первом круге в Белгороде мы проиграли. Естественно, настраивались на очень серьёзную игру, на очень серьёзную битву. Тем более при поддержке московских болельщиков было тяжело играть. Но быстро втянулись в процесс игры, почувствовали игру. Думаю, что показали свой максимум. Поэтому результат не заставил себя ждать.Я вынес отсюда много позитивных моментов, что касается и взаимодействия с пасующим, и взаимодействия на блоке с игроками, ещё несколько позитивных моментов. Буду работать над собой и совершенствовать свои технические навыки», — приводит слова Мусэрского «Красная звезда».