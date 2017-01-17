Красильников: игроки «Заречья» молодцы, что переломили ход матча

Старший тренер «Заречья-Одинцово»прокомментировал победу над «Ленинградкой» в 12-м туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:19, 21:25, 25:21, 25:22).«Поздравляю болельщиков питерского волейбола с хорошей, интересной игрой. Она была сложная. На это есть объективные причины и у нашей, и у вашей команды. По сравнению с предыдущей игрой мы совершили гораздо больше ошибок. Подсели. Борьба была тяжёлой. Девчонки молодцы, что переломили её ход, дожали соперника. Результат по игре. У нас сейчас лазарет. С температурой приехали Даша Малыгина, Таня Романова вчера даже не тренировалась. Есть проблемы и у других игроков», — цитирует Красильникова официальный сайт «Ленинградки».