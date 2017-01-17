Вольвич: на ОИ у нас была суперкоманда, может, немного удачи не хватило

Блокирующий казанского «Зенита»прокомментировал неудачное выступление сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В матче за бронзу подопечныев пяти сетах уступили американцам.«На Олимпиаде плохо сыграли. У нас была суперкоманда, я уже это когда-то говорил, команда была огонь во всех аспектах. Всё было очень круто, атмосфера была очень крутая. Может, нам немного не хватило удачи. Очень много травм было. То, что мы не хотели играть, — это бред. Кто приходит в сборную России и не хочет играть? Такого человека можно на костре сжечь. Шучу, конечно. В целом результат закономерен, но могли выступить лучше», — рассказал Вольвич в интервью клубному каналу.