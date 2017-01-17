Шпилёв: при счёте 0:2 по сетам отступать «Кузбассу» было уже некуда

Доигровщик «Кузбасса»поделился впечатлениями после победы над «Газпромом-Югра» в матче 15-го тура чемпионата России со счётом 3:2 (18:25, 17:25, 25:16, 26:24, 15:7).«Моё мнение, что мы начали игру неудачно из-за того, что играли без эмоций, решили, что мы их вполноги, играя одной левой, победим. На что получили конкретное сопротивление – счёт на табло 0:2, запахло жареным. А выиграть смогли за счёт командной игры, расслабились, настроились. Отступать уже было некуда. Плюс тренер внёс свои корректировки в игру, мы начали играть в свой волейбол, делали то, что умеем делать, что показываем на тренировках, это и принесло успех», — цитирует Шпилёва официальный сайт «Кузбасса».