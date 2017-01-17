Макаров: в начале матча «Кузбассу» не хватало командной злости

Капитан кемеровского «Кузбасса»прокомментировал победу над «Газпромом-Югра» в матче 15-го тура чемпионата России со счётом 3:2 (18:25, 17:25, 25:16, 26:24, 15:7).«В начале матча нам не хватало командной злости, заряженности на победу. Не было той самой спортивной уверенности, которая позволяет жёстко, хлёстко, больно «бить» соперника.Не было разницы, кто в третьем сете находится на площадке – я или Павел Панков. Важно то, что мы успокоились, стали играть лучше. Хорошо проявил себя Виктор Полетаев, в нужные моменты сыграл Максим Шпилёв. Шварц и Керминен подняли мячи в защите, Миша Щербаков 8 раз зачехлил соперников.В каждой команде бывают такие переломные моменты, игры. Мы проиграли две встречи кряду, могли действительно проиграть третью. Но хорошо, что всё в итоге так сложилось», — цитирует Макарова официальный сайт «Кузбасса».