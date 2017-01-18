«Модена» дома победила «Крайову» в мужской Лиге чемпионов

Итальянская «Модена» в третьем туре группового этапа мужской Лиги чемпионов на своей площадке в четырёх партиях переиграла румынскую «Крайову». Подопечныеодержали третью победу кряду, а румыны потерпели второе поражение.В четвёртом туре эти команды встретятся вновь. Матч пройдёт в Крайове во вторник, 31 января. Также в группе D выступают польская «Скра» и словенская «АСХ Любляна».«Модена» (Италия) — «Крайова» (Румыния) — 3:1 (24:26, 29:27, 25:18, 25:16).