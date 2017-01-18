Пьяцца: «Крайова» сыграла отлично, но «Модена» сумела взять важные три очка

Главный тренер итальянской «Модены»прокомментировал победу над румынской «Крайовой» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:1 (24:26, 29:27, 25:18, 25:16). В четвёртом туре эти команды встретятся вновь. Матч пройдёт в Крайове 31 января.«Это был непростой матч. Нам противостоял соперник, который прибыл в Модену, чтобы преподнести сюрприз. „Крайова“ провела отличный матч, но мы сумели взять важные три очка», — приводит слова Пьяццы официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.