«Енисей» в трёх сетах обыграл «Сахалин» в 13-м туре женской Суперлиги

Красноярский «Енисей» в стартовом матче 13-го тура чемпионата России среди женских команд в трёх сетах обыграл «Сахалин» из Южно-Сахалинска со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:18). Подопечныеодержали седьмую победу в чемпионате. Новичок Суперлиги потерпел 11-е поражение.«Енисей» (Красноярск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).В 14-м туре «Енисей» сыграет с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга, а «Сахалин» встретится с краснодарским «Динамо».