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«Зенит» на выезде победил «Фридрихсхафен» в третьем туре Лиги чемпионов

19 января 2017, четверг. 00:07. Волейбол
Казанский «Зенит» в матче третьего тура группового этапа мужской Лиги чемпионов на выезде победил немецкий «Фридрихсхафен» со счётом 3:1. Самым результативным волейболистом матча стал Максим Михайлов, набравший 21 очко. Подопечные Владимира Алекно выиграли третью встречу кряду, а немцы потерпели второе поражение.

31 января «Зенит» примет «Фридрихсхафен» на своей площадке.

Мужчины. Лига чемпионов
Группа С. 3-й тур

«Фридрихсхафен» (Германия) — «Зенит» (Казань, Россия) — 1:3 (13:25, 25:23, 13:25, 21:25).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МВК Зенит-Казань
Новости. Волейбол
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136 (10%)
«Динамо» (Москва)
168 (13%)
«Газпром-Югра»
26 (2%)
«ФАКЕЛ»
82 (6%)
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