«Зенит» на выезде победил «Фридрихсхафен» в третьем туре Лиги чемпионов

Казанский «Зенит» в матче третьего тура группового этапа мужской Лиги чемпионов на выезде победил немецкий «Фридрихсхафен» со счётом 3:1. Самым результативным волейболистом матча стал, набравший 21 очко. Подопечныевыиграли третью встречу кряду, а немцы потерпели второе поражение.31 января «Зенит» примет «Фридрихсхафен» на своей площадке.«Фридрихсхафен» (Германия) — «Зенит» (Казань, Россия) — 1:3 (13:25, 25:23, 13:25, 21:25).