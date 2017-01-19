«Сет» в «золотой» партии одолел «Посожильницу» в 1/16 финала Кубка ЕКВ

Французский «Сет» в ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ в трёх сетах обыграл австрийскую «Посожильницу» со счётом 3:0 (25:23, 25:16, 25:19). В первой встрече австрийская команда оказалась сильнее в четырёх партиях — 3:1 (25:16, 25:20, 25:27, 25:19).В «золотом» сете первенствовали французы — 15:13.Также в 1/8 финала вышла сербская «Войводина», несмотря на поражение от румынского «Галаца» со счётом 2:3 (19:25, 25:22, 25:22, 21:25, 12:15). В первом матче сербы выиграли в трёх партиях — 3:0 (25:16, 25:21, 25:22).