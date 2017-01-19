«Галатасарай» победил «Фонте Баштарду» в первом матче 1/8 финала Кубка Вызова

Португальский «Фонте Баштарду» на своей площадке в трёх сетах проиграл турецкому «Галатасараю» в первом матче 1/8 финала мужского Кубка Вызова со счётом 0:3 (23:25, 14:25, 15:25). Ответная встреча состоится в Стамбуле 2 февраля.«Фонте Баштарду» (Португалия) — «Галатасарай» (Турция) — 0:3 (23:25, 14:25, 15:25).Победитель этого противостояния сразится либо с чешским «Жихостроем» (Чехия), либо с «Маккаби Тель-Авив» (Израиль). Первый матч этих команд состоится в Чехии 19 января.