Маричев: «Динамо-Москва» сыграло на приёме слабее ЗАКСА

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал поражение от польского клуба ЗАКСА в третьем туре группового этапа мужской Лиги чемпионов со счётом 1:3 (23:25, 21:25, 30:28, 20:25).«Наша команда сегодня слабее сыграла на приёме. Команда ЗАКСА имеет сложную подачу – планирующую и силовую, которую очень трудно обрабатывать. У меня в руках статистика, и цифры подтверждают впечатления со стороны. Много было у нас выбитых мячей на приёме, но, даже несмотря на это, атаку мы выиграли. К сожалению, не смогли реализовать доигровочные мячи, двух таких мячей не хватило в первой партии. Также не очень чисто сыграли в приёме, что и сказалось на конечном результате», — цитирует Маричева официальный сайт «Динамо».