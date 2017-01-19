Перепёлкин: когда играют равные соперники, тяжело побеждать несколько раз подряд

Старший тренер казанского «Динамо»объяснил причины поражения подопечных от одноклубниц из Москвы в матче 13-го тура российской Суперлиги со счётом 2:3 (26:24, 13:25, 19:25, 25:18, 11:15).«Динамо-Москва» – очень сильная команда. А когда играют равные соперники, очень тяжело – хоть в волейболе, хоть в баскетболе, хоть в хоккее – побеждать несколько раз подряд. Конечно, присутствуют моменты с мотивацией. Хотя никак не могу сказать, что мы не были мотивированы. Вы видели – игра была примерно равной: одну партию брала одна команда, следующую – другая команда. Конечно, мы ожидали, что будет такая же упорная борьба, как и во всех предыдущих играх между нашими командами. Но я думаю, на данном этапе результат был закономерен.Очевидно, что вторую партию мы провалили. В нашей игре проблема была особенно в атаке. Соперник тактически хорошо ставил блок, и у нас не хватило физических кондиций. А потом в определённый момент было видно, что мы реально эмоционально подсели. Ведь когда играешь с эмоциями, то и прыгаешь на 10 сантиметров выше, достаёшь мяч в защите и сразу бежишь атаковать. Вот этой раскованности нам и не хватало.Москвички так же, как и мы, много летали. К тому же они на день позже играли с «Динамо» (Краснодар). Так что перелёты, конечно, сказались, но сказались и на нас, и на них. Думаю, в этом мы были в равных условиях», — цитирует Перепёлкина официальный сайт ВФВ.