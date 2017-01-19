М. Карполь: думаю, Бабешина — лучший игрок в российском волейболе

Тренер «Уралочки-НТМК»прокомментировал победу над краснодарским «Динамо» в матче 13-го тура российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:23) и отметил важность для команды«Очень напряжённый выдался матч. Вели в третьей партии в концовке, но у Краснодара получилось переломить ход событий. В четвёртой партии выровняли игру. Настраивали игроков на победу, на максимальный результат, на борьбу за каждый мяч. В итоге мы боролись действительно за каждый мяч, и это помогло нам выигратьИгра команды очень сильно зависит от Марины Бабешиной. Это человек-лидер. И прекрасный капитан. Думаю, что это лучший игрок в российском волейболе. Она очень много даёт команде. Мы ей очень благодарны.Сегодня мы были сильнее „Динамо“ в подаче. «Динамо» очень много ошибалось на подаче, особенно в концовках партий. Команды примерно равные во всём, но много они ошибались на подаче, что и сказалось на результате», — цитирует Карполя официальный сайт ВФВ.