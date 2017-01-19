ЖВК «Динамо» Краснодар может сняться с Лиги чемпионов из-за долгов

Волейболистки краснодарского «Динамо» могут отказаться от выступления в Лиге чемпионов в текущем сезоне из-за больших долгов по зарплате и бойкотировать уже ближайший матч турнира против московского «Динамо» (25 января), сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.По словам источника, долги по зарплате в женской команде «Динамо» Краснодар составляют семь месяцев. В текущем сезоне чемпионата России команда после 13 туров идёт на четвёртом месте.В декабре 2015 года сообщалось, что игроки «Динамо» не получали зарплату девять месяцев. Впоследствии действующий на тот момент игрок команды Любовь Соколова отметила, что многомесячные долги были погашены до начала 2016 года.