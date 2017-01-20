Кривец и Талышева выиграли суд у «Динамо-Краснодар», но пока денег не получили

Волейболисткивыиграли судебный процесс у краснодарского «Динамо» по делу о трёхмесячной задолженности по зарплате за минувший сезон, однако клуб пока выплаты не сделал. Кривец выступала за «Динамо» с 2014 по 2016 год. Талышева защищала цвета команды в сезоне-2015/16.«Краснодарское „Динамо“ за прошлый сезон по-прежнему не выплатило мне три зарплаты по контракту, который закончился в конце мая 2016 года. Я подавала в суд и осенью прошлого года выиграла его. Суд вынес решение в мою пользу по поводу этой задолженности. Но клуб до сих пор ещё не погасил этот долг», — цитирует Кривец «Р-Спорт».«У меня такая же ситуация. Краснодарское „Динамо“ осталось должно мне три зарплаты за прошлый сезон. В августе 2016 года я подала в суд, который в итоге я выиграла. Суд обязал клуб выплатить этот долг. Но денег пока нет», — сказала Талышева.