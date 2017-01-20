Украинский блокирующий Теременко отзаявлен «Белогорьем» с ЧР по волейболу

Украинский легионер «Белогорья»в связи с заявкой на чемпионат России и Лигу чемпионов нового связующего «львов» бразильцабудет выступать только в еврокубке, сообщает пресс-служба клуба. Заявка украинца с чемпионата страны по взаимному согласию клуба и игрока белгородцами снята.В настоящее время в составе «Белогорья» находятся три иностранных игрока – доигровщик, центральный блокирующий Теременко (оба — Украина) и Марлон (Бразилия). Если участие в Лиге чемпионов не накладывает на клубы никаких ограничений по количеству легионеров, то в чемпионате России разрешено заявлять не более двух иностранных волейболистов. При этом белгородский клуб не намерен разрывать контракт с украинским блокирующим – Дмитрий поможет «львам» в матчах Лиги чемпионов. Из-за болезни Теременко пропустил январские игры «Белогорья» с московским «Динамо» и итальянской «Перуджей», но может сыграть против итальянцев в следующем матче, который состоится 1 февраля в Белгороде. К этому времени он должен восстановиться.В российской Суперлиге в составе «львов» Дмитрий провёл 10 матчей, в которых набрал 80 очков (55 – атака, 14 – блок,11 — подача).