Бывший капитан сборной Турции стал тренером «Эффектор Кельце»

Бывший капитан мужской волейбольной сборной Турциистал новым главным тренером польской команды топ-дивизиона «Эффектор Кельце», сообщает World of Volley.А 36-летний экс-игрок турецкой сборной стало первым в истории иностранным тренером «Эффектора». Таник знаком с ПлюсЛигой, так как он защищал цвета клуба «АЗС Ольштын» с 2006 по 2008 год, став первым турецким волейболистом в чемпионате Польши.Большую часть профессиональной карьеры Таник провел в турецком «Халкбанке» (2004-2006 и 2008-2010 годы). А завершил карьеру в «Галатасарае», где он начал тренерскую деятельность. Таник был членом тренерского штаба «Галатасарая», а затем стал генеральным менеджером клуба.