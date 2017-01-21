Зиничев: Кузюткин в женской сборной России – это путь в никуда

Генеральный директор московского «Динамо»выступил против назначенияна пост наставника женской сборной России. Кандидатура этого специалиста рекомендована президиуму ВФВ.«Моего мнения в федерации пока не спрашивали. Но, если честно, я против возможного назначения Кузюткина. К самому Владимиру Ивановичу отношусь хорошо. В конце концов, он в своё время тренировал «Динамо». Но давайте рассуждать логически. Кузюткин несколько лет не работал в клубах. Да, недолго возглавлял команду Болгарии, но там от его услуг досрочно отказались. Скоро исполнится 70 лет. У нас много других достойных кандидатов, которые находятся в постоянном контакте с ведущими волейболистками, добиваются впечатляющих успехов в своих командах – Вадим Панков, Ришат Гилязутдинов. Зачем приглашать человека, который не сможет дать сборной ничего нового? Вариант с Кузюткиным – это путь в никуда. Лучше точно не станет, а вот хуже – вполне возможно», — сказал Зиничев в интервью «Советскому спорту».