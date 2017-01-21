Команда Новосибирска второй год подряд выиграла «Локоволей»

Победой команды Новосибирска завершился финал седьмого международного первенства ОАО РЖД «Локоволей-2016», который проходил с 19 по 21 января в Москве. В решающем матче второй год подряд встречались юноши (1999-2000 г.р.) из Новосибирска и Сербии. Как и год назад, победу в упорном поединке праздновали хозяева. Третье место заняла команда Уфы.В 2016 году в предварительном этапе первенства приняли участие почти 3000 человек. Победителями групповых этапов, помимо новосибирцев, стали ребята из Красноярска, Хабаровска и Уфы. В финальном турнире к ним присоединились юношеские сборные Сербии и Болгарии. Финальный этап турнира «Локоволей» уже второй раз проходил в российской столице.MVP турнира признаниз Новосибирска. Его товарищ по командестал лучшим связующим. Среди блокирующих первенствовал уфимец. Лучшими нападающим и либеро названы сербыКоманда Новосибирска — юношеская сборная Сербии — 2:0 (25:19, 25:22).