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175 лет назад 2016
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Команда Новосибирска второй год подряд выиграла «Локоволей»

21 января 2017, суббота. 18:17. Волейбол
Победой команды Новосибирска завершился финал седьмого международного первенства ОАО РЖД «Локоволей-2016», который проходил с 19 по 21 января в Москве. В решающем матче второй год подряд встречались юноши (1999-2000 г.р.) из Новосибирска и Сербии. Как и год назад, победу в упорном поединке праздновали хозяева. Третье место заняла команда Уфы.

В 2016 году в предварительном этапе первенства приняли участие почти 3000 человек. Победителями групповых этапов, помимо новосибирцев, стали ребята из Красноярска, Хабаровска и Уфы. В финальном турнире к ним присоединились юношеские сборные Сербии и Болгарии. Финальный этап турнира «Локоволей» уже второй раз проходил в российской столице.

MVP турнира признан Владислав Спиридонов из Новосибирска. Его товарищ по команде Константин Абаев стал лучшим связующим. Среди блокирующих первенствовал уфимец Тимур Магияров. Лучшими нападающим и либеро названы сербы Стефан Скакич и Стефан Негич.

«Локоволей-2016». Финал

Команда Новосибирска — юношеская сборная Сербии — 2:0 (25:19, 25:22).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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