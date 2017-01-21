Краснодарское «Динамо» разгромило «Сахалин» в ЧР по волейболу

Волейболистки краснодарского «Динамо» на своей площадке в трёх партиях разгромили «Сахалин» в матче 14-го тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги.«Динамо» одержало десятую победу в 14 матчах текущего национального первенства. «Сахалин» потерпел 12-е поражение. В первом круге волейболистки из Южно-Сахалинска смогли взять у бело-голубых одну партию.«Динамо» (Краснодар) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:0 (25:23, 25:16, 25:17).