Ушаков: «Динамо» не рассыпается, а борется не только в России, но и за Россию

Главный тренер краснодарского «Динамо»прокомментировал победу над «Сахалином» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.«Сегодня неплохо играли. Сделали всё то, что планировали. Снова хочу сказать спасибо девчонкам за то, что не опускают руки в этот тяжёлый момент для нас. Следующий матч у нас – Лига чемпионов. Думаю, что руководство Краснодарского края нас услышит и поможет нам. Мы не бросаем играть, мы хотим играть. Мы не рассыпаемся, боремся не только в России, но и за Россию. Поэтому хотелось бы, чтобы на нас обратили внимание.В ходе сегодняшнего матча, прежде всего, мы наладили ритм съёма и лучше стали играть на блоке и в защите. Вот и всё. Просто поймали ритм игры. «Сахалин» — очень неплохая команда и готова преподнести сюрприз», — приводит слова Ушакова официальный сайт краснодарского «Динамо».