Приходько: «Сахалин» наделал много собственных ошибок, причём невынужденных

Главный тренер «Сахалина»прокомментировал поражение от краснодарского «Динамо» в выездном матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (0:3).«Не получилось то, что мы опять наделали много собственных ошибок, причём невынужденных. Из-за этого мы и не смогли выиграть первую партию. А вы видели – была борьба. Плюс мы сегодня проиграли атаку. Не тренируемся мы, как положено. Потому что частые разъезды-перелёты, плотный график. Даже на опробование я не даю тех упражнений, которые могут что-то исправить. Главное для нас сейчас – сохранить физическую форму, чтобы девочки подходили к матчам «свежими».Повторюсь, наши собственные ошибки подкосили нас. Мы и темп игры сбавили, и веру в себя немного потеряли. Трудно играть, когда ошибаешься. Краснодар играл безошибочно. Они хорошо сыграли в защите, и от защиты всё забили. А мы, в принципе, от защиты ничего не добили. Качество передачи в доигровке у нас страдает», — приводит слова Приходько официальный сайт краснодарского «Динамо».