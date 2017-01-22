Карполь: надеюсь, матч с «Экзачибаши» будет для «Уралочки» таким же удачным

Главный тренер «Уралочки-НТМК»поделился эмоциями от победы своей команды над казанским «Динамо» со счётом 3:1 в матче 14-го тура женского чемпионата России.«К концу первой партии мы собрались и вошли в нужное состояние. Мы укрепились на третьей строчке в чемпионате, и теперь плей-офф стал ещё ближе. Впереди игра с „Экзачибаши“, и нам надо восстанавливаться. Надеюсь, следующий матч будет таким же удачным», — приводит слова Карполя официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.