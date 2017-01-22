Краснодарское «Динамо» выиграло только одну партию у «Белогорья»

Волейболисты «Белогорья» на своей площадке не без проблем выиграли в матче 16-го тура у аутсайдера чемпионата России среди мужских команд Суперлиги краснодарского «Динамо». Легко отдав две партии, гости сокрушили «львов» в третьем сете и сумели навязать борьбу в четвёртой партии.«Белогорье» одержало 10-ю победу в сезоне, «Динамо» потерпело 15-е поражение в 16 матчах. В первом круге белгородцы выиграли у «Динамо» в трёх партиях.«Белогорье» (Белгород) – «Динамо» (Краснодар) – 3:1 (25:12, 25:16, 14:25, 25:23).