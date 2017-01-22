Гребенников: «Енисей» приятно удивил чистотой приёма

Главный тренер «Урала»прокомментировал выездное поражение от «Енисея» в матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (0:3).«Надо отдать должное «Енисею», они приятно меня удивили чистотой приема. То, что мы слабо подавали, — это так, но, конечно, и на высоте был «Енисей», чисто принимал. Жось очень здорово сыграл, прогресс налицо у молодого человека, ему желаю такого прогресса и в дальнейшем.Ещё, как говорится, наш блок не нашёл нападающих «Енисея», а нападающие «Енисея» не заметили наш блок. Вот так и получилась игра в три ноля. Первая партия была на адаптацию, вторая партия уже получилась. Но свои погрешности помешали. Обычно после таких проигранных партий команда возвращается и показывает достойный волейбол, мы вернулись, но свой волейбол так и не смогли показать», — приводит слова Гребенникова официальный сайт «Енисея».