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Гребенников: «Енисей» приятно удивил чистотой приёма

22 января 2017, воскресенье. 21:27. Волейбол
Главный тренер «Урала» Борис Гребенников прокомментировал выездное поражение от «Енисея» в матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (0:3).

«Надо отдать должное «Енисею», они приятно меня удивили чистотой приема. То, что мы слабо подавали, — это так, но, конечно, и на высоте был «Енисей», чисто принимал. Жось очень здорово сыграл, прогресс налицо у молодого человека, ему желаю такого прогресса и в дальнейшем.

Ещё, как говорится, наш блок не нашёл нападающих «Енисея», а нападающие «Енисея» не заметили наш блок. Вот так и получилась игра в три ноля. Первая партия была на адаптацию, вторая партия уже получилась. Но свои погрешности помешали. Обычно после таких проигранных партий команда возвращается и показывает достойный волейбол, мы вернулись, но свой волейбол так и не смогли показать», — приводит слова Гребенникова официальный сайт «Енисея».
Источник: Официальный сайт ВК "Енисей" Сообщить об ошибке
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ВК Енисей МВК Урал
Новости. Волейбол
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