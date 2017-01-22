Панков: можно полезть на гору и залезть на неё, а можно полезть и скатиться

Главный тренер «Заречья-Одинцово»прокомментировал поражение от московского «Динамо» в выездном матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (1:3).«Мы настраивались на игру. Понятно, что играть с лидером чемпионата почётно, приятно, и мы хотели, конечно, победить. В первой партии не удалось это сделать, в третьей партии также был шанс, но мы его не использовали, так как ошиблись в приёме, не закрыли атаку и так далее… Там всё решалось в концовке, которую мы проиграли именно своей неуверенностью. В четвёртой партии играли гораздо слабее, много ошибались. Нам не хватает уверенности, которая есть у «Динамо», хладнокровия. Не хватает этакой спортивной наглости. Как говорится: можно полезть на гору и залезть на неё, а можно полезть и скатиться. Мы пока скатываемся», — приводит слова Панкова официальный сайт московского «Динамо».