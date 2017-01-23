Вербов: с «НОВОЙ» играл «Зенит» двухгодовалой давности

И.о. главного тренера «Зенита»прокомментировал выездную победу казанской команды над «НОВОЙ» (3:0) в матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Перед игрой предупредил ребят, что для меня, если взять команды ниже середины таблицы, «НОВА» — самая качественная команда, показывающая хороший волейбол, поэтому лёгкой прогулки здесь не будет. И если мы дадим немножко слабину, то «пыхтеть» тут будем до позднего вечера. Сегодня мы сыграли не очень хорошо, мы были похожи на «Зенит» двухгодовалой давности, когда принимали плохо, подбрасывали высокие мячи на Леона, и он всё решал. От этого осталось негативное впечатление, что мы, конечно, можем играть лучше, особенно принимать», — приводит слова Вербова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.