Константинов: если в матчах с «Динамо» не берёшь «своё» — просто не выиграешь

Главный тренер новосибирского «Локомотива»прокомментировал выездное поражение от московского «Динамо» в матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (1:3).«Первые три партии была очень ровная игра, но ключевой для нас стала вторая партия. Там всё было в наших руках, и мы просто не выдержали психологически, не обрабатывали мячи в очень простых ситуациях и не смогли воспользоваться преимуществом. В таких играх за подобные вещи очень быстро платишь, потому что это «Динамо», не какая-то средняя команда, где можешь скорректировать такие моменты по ходу матча. Если в матчах с «Динамо» не берёшь «своё» — просто не выиграешь. Не хватило нам спокойствия и холодной головы в концовке», — приводит слова Константинова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.