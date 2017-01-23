Чутчев: победа радует, но хочется играть более уверенно и стабильно

Главный тренер новоуренгойского «ФАКЕЛА»прокомментировал победу над сургутским «Газпромом-Югра» в 16-м туре российской Суперлиги со счётом 3:2 (25:19, 22:25, 28:26, 22:25, 15:13).«Мы готовились к тому, что у «Газпрома-Югра» очень хорошая силовая подача, так и получилось – плотно подавали их связующий и диагональный, а нам на отведённых мячах не всегда удавалось организовать атаку. У них также хороший блок, так что стоило нам менее уверенно атаковать, как всё закрывалось их блокирующими. Конечно, победа радует, но хочется играть более уверенно и стабильно.Новичок Александр Кимеров хорошо проявил себя. Саша с нами провёл всего одну тренировку, но вышел сегодня и помог нам в нужные моменты. Я уже увидел, что игра на отведённых мячах – это как раз его волейбол, он умеет реализовывать такие моменты. Постараемся сделать так, чтобы связующие как можно скорее нашли с ним взаимодействие, сыгрались, и тогда будем задействовать его максимально», — цитирует Чутчева официальный сайт ВФВ.