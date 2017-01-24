Колобков: если у Жибы есть какие-то доказательства, пусть предъявляет

Министр спорта Россиипрокомментировал заявление легендарного бразильского волейболистао том, что семь игроков сборной России на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне принимали допинг.«Если у Жибы есть какие-то доказательства, пусть их предъявляет. Но это выглядит странно и смешно. Команда Бразилии безвольно проиграла три заключительные партии, это безусловно ему обидно, он расстроен. Но оправдывать свои поражения такими заявлениями – это не говорит о силе спортсмена. Такие заявления недостойны выдающегося спортсмена», — цитирует Колобкова «Р-Спорт».