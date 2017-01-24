Крючкова: необходимо создать профсоюз, который будет защищать волейболистов

Двукратная чемпионка мира либеро, завершившая карьеру летом 2016 года, рассказала о задолженности краснодарского «Динамо» перед ней и ситуации в российском волейболе.«В краснодарском «Динамо» мне предложили контракт, который по сумме меньше, чем долг. Смысла накапливать задолженность я не видела, поэтому приняла решение забрать то, что уже заработала. Могу вернуться в волейбол, если будет хорошее предложение от клуба, в котором платят зарплату. Но сперва мне необходимо завершить начатое — забрать то, что заработала в Краснодаре. Отчасти поэтому я не уехала в другой город или страну играть. Чтобы выплатили деньги, мне необходимо постоянно ездить то в суд, то к приставам. Адвокат у меня, по понятным причинам, не из Краснодара, и всей этой волокитой занимаюсь я сама. По решению Первомайского районного суда от 3 ноября я отсудила у «Динамо» (Краснодар) задолженность по зарплате, но через месяц клуб подал апелляцию, по которой он не согласен с суммой морального ущерба в 40 000 руб. По факту они просто тянут время. Заседание назначено на 2 февраля, а это значит, что исполнительный лист по нему я получу только в начале марта.Проблемы с зарплатой были, но всегда всё выплачивалось.Такие масштабы невыплат случились только в сезоне-2015/16 и продолжаются до сих пор, насколько мне известно. Мой контракт был подписан Олихвером и заключён был на два года. Директор поменялся летом, когда все были в отпуске, но это сути дела не меняет. Считаю, что с приходом нового директора проблем в клубе стало больше, а задолженности выросли в разы. Полноценно жить невозможно. Считаю прошедший год самым трудным в своей карьере, несмотря на три медали. Психологически очень тяжело было выходить на площадку. Необходимо создать профсоюз, который будет защищать волейболисток и волейболистов. В футболе имеется такой, и там спортсмены после двух недель задержки зарплаты имеют право не выходить на поле и искать другой клуб. В волейболе ситуация не контролируется, и это выливается в судебные иски и банкротство. Президентам клубов стоит больше контролировать бухгалтерию и расходы, а также грамотно рассчитывать суммы контрактов. Ответственность несёт в самую первую очередь президент, так как он занимает руководящую должность и должен отвечать за порядок в своей организации», — приводит слова Крючковой Volleyball News.