«Галатасарай» вышел в 1/8 финала женского Кубка ЕКВ

Турецкий «Галатасарай» в ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ на своей площадке уверенно переиграл швейцарский «Франш-Монтань» со счётом 3:0. В первой встрече команда из Стамбула оказалась сильнее в четырёх партиях.В 1/8 финала «Галатасарай» сыграет с победителем словенского противостояния «Кальцит» — «Нова Браник». В первой встрече выиграла команда из Марибора — 3:1.«Галатасарай» (Турция) — «Франш-Монтань» (Швейцария) — 3:0 (25:14, 25:23, 25:16)3:1.